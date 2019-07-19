بومبيو يتوقع إجراء المحادثات على مستوى العمل مع الشمال خلال أسبوعين

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس إنه يتوقع استئناف المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية خلال أسبوعين، على الرغم من حادث إطلاق الصاروخين الباليستيين الأخير في كوريا الشمالية.وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، قلل "بومبيو" من إطلاق الصواريخ، واعتبر أنه تكتيك للتفاوض، قائلًا إن الجميع يسعى للاستعداد للمفاوضات وكسب ورقات تفاوضية وخلق تهديدات للطرف الآخر.وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن موقف "دونالد ترامب" يظل ثابتًا من إنجاح الحلول الدبلوماسية، ويريد من "كيم جونغ أون" الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وأضاف "بومبيو" أن الولايات المتحدة ما زالت مقتنعة بجدوى الطريق الدبلوماسي، وأنه يتوقع استئناف المحادثات على مستوى العمل خلال "بضعة أسابيع".وبعد الاجتماع المفاجئ بين "ترامب" و"كيم" في 30 يونيو الماضي، قال "بومبيو" إن المحادثات على مستوى العمل من المحتمل أن تبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكن هذا الموعد الزمني جاء ومضى دون أي تقدم ملحوظ بين الجانبين.