انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي

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تراجعت قيمة المؤشر الذي يقيس معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو.وقال بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة إن مؤشر ثقة المستهلك المركب سجل 95 نقطة في شهر يوليو، بانخفاض قدره 1.6 نقطة عن الشهر السابق.وقد ظل المؤشر يتراجع لثلاثة أشهر متتالية بعد مواصلة ارتفاعه لمدة خمسة أشهر في شهر ديسمبر من العام الماضي.وتعني القراءة أقل من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.ونسب مسؤول في البنك المركزي التراجع إلى المخاوف المتزايدة بشأن القيود اليابانية الأخيرة، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.كما أشار المسؤول إلى تباطؤ الصادرات وتراجع أسعار الأسهم، كعوامل جزئية ساهمت في تراجع ثقة المستهلكين.وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الذي يقيس شعور المواطنين بشأن أسعار المساكن في العام المقبل بمقدار 9 نقاط على أساس شهري، ليسجل 106 في يوليو، وهو الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.