سيناتور أمريكي يدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على الشمال

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طالب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، بعد إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى أمس الخميس.ونشر السيناتور "كوري غاردنر"، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لشرق آسيا والمحيط الهادي، تغريدة على موقع تويتر بعد الإطلاق، وقال إنه ينبغي على واشنطن أن تتحرك لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية وكل من يساعدها.وأضاف أن القانون الذي اقترحه بعنوان "الضغط لتحسين الدبلوماسية الفعالة" من شأنه أن يفرض عقوبات إضافية على الشمال، ودعا الكونغرس إلى إقراره على الفور.كما نشر السناتور "إد ماركي"، الذي شارك في صياغة القانون، بنشر تغريدة قال فيها إن إطلاق الصواريخ الأخير يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف السناتور أن "ترامب" الذي أكد عدم بدء المحادثات على مستوى العمل حتى الآن، قد شارك في القمة مع "كيم" من أجل "لا شيء".