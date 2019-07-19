الأمين العام للأمم المتحدة قلق من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" أمس الخميس إن أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد أعرب عن قلقه إزاء قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.وأضاف أن "غوتيريش" دعا إلى الاستئناف السريع للمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على النحو المتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في المنطقة منزوعة السلاح في شهر يونيو الماضي.وكانت كوريا الشمالية قد قامت صباح أمس الخميس بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من مدينة "وون سان" الساحلية الواقعة شمال شرقي البلاد باتجاه البحر الشرقي.وحلق الصاروخ الأول لنحو 430 كيلومترا ، فيما حلق الصاروخ الثاني لمسافة 690 كيلومترا .والجدير بالذكر أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يحظرعلى "بيونغ يانغ" إطلاق أي نوع من الصواريخ الباليستية.