مجلس الوزراء الياباني يصادق على إزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء الجمعة القادم

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ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أنه من المتوقع أن يتم المصادقة على مشروع القانون المعدل الخاص بإدارة الصادرات والتجارة يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تعزيز المراقبة على صادرات المواد الاستراتيجية اليابانية إلى كوريا الجنوبية من خلال تصنيفها في لائحة الدول غير البيضاء، بعد أن كانت اليابان قد اعترفت بها دولة بيضاء لأكثر من 15 عاما.وفي حال مصادقة مجلس الوزراء الياباني على مشروع القانون المعدل، فسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 21 يوما من توقيع الوزراء ذوي الصلة ورئيس الوزراء عليه، وقيام الإمبراطور الياباني بإعلانه.والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد قامت بجمع الآراء من الداخل والخارج حول مشروع القانون المعدل الخاص بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء خلال الفترة من يوم الأول وحتى الرابع والعشرين من يوليو الجاري.وقالت الصحيفة إنه قد تم جمع أكثر من 30 ألف رأي ، أيد أكثر من 90% منها إلغاء كوريا من قائمة الدول البيضاء التي تضم 27 دولة.