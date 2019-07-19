الصواريخ الكورية الشمالية مشابهة لصواريخ إسكندر الروسية قصيرة المدى

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية أمس الخميس هما نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى المشابهة لصواريخ "إسكندر" الروسية.وأضافت أن التحليلات التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد خلصت إلى أن الصاروخين قد حلقا لمسافة قدرت بحوالي 600 كيلومتر.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد قالت إن الصاروخ الأول حلق لنحو 430 كيلومترا ، فيما حلق الصاروخ الثاني لمسافة 690 كيلومترا.وقالت الهيئة إن الصاروخ الأول قد هبط لمستوى منخفض قبل أن يحلق مجددا على نحو مرتفع ولمسافة إضافية قبل هبوطه.