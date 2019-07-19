وزيرة الخارجية الكورية تطالب نظيرها الياباني برفع القيود التجارية

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" صباح اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيرها الياباني "تارو كونو" ، وطالبته برفع القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية على تصدير المواد الاستراتيجية الثلاث لكوريا الجنوبية.كما طالبت الوزيرة "كانغ" بسحب التدابير التي تسببت في الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو، بما فيها مشروع القانون المعدل الخاص بإدارة الصادرات والتجارة والذي يقضي بإلغاء كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء.ومن جانبه، قدم الوزير الياباني "كونو" شرحا لنظيرته الكورية حول موقف حكومته بهذا الشأن.وتبادل الوزيران الآراء حول إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين قصيري المدى، متفقين على ضرورة التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وتقاسما الآراء بشأن أهمية الحوار بين سيول وطوكيو عبر مختلف القنوات الدبلوماسية .