سيول تعرب عن قلقها من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين قصيري المدى

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قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية "لي سانغ مين" اليوم الجمعة إن "سيول" قلقة من قيام "بيونغ يانغ" بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، نظرا للتأثير السلبي لهذه الخطوة على الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المتحدث من جهة اخرى أنه تم التأكيد على سلامة المواطنيْن الكورييْن الجنوبييْن المحتجزيْن في كوريا الشمالية اللذين كانا على متن سفينة صيد روسية، قبل أن يتم سحبها الى المياه الكورية الشمالية يوم السابع عشر من يوليو الجاري .وقال إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لعودتهما سالمين إلى البلاد وفي أسرع وقت ممكن من خلال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وعن طريق التعاون الدبلوماسي مع السلطات الروسية.وكانت سفينة الصيد الروسية قد غادرت ميناء سوك تشو الكوري الجنوبي يوم السادس عشر من يوليو متوجهة إلى ميناء "زاروبينو" الروسي قبل أن تنجرف اإلى ميناء "وون سان" الكوري الشمالي بعد أن دخلت المياه الكورية الشمالية نتيجة تعرضها لخلل فني.