احتمال بتمكن كوريا الشمالية من إنتاج 12 سلاحا نوويا منذ قمة سنغافورة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الخميس أن هناك احتمالا أن تكون كوريا الشمالية قد تمكنت من إنتاج 12 سلاحا نوويا منذ انتهاء قمة سنغافورة التي عقدت يوم الثاني عشر من شهر يونيو من العام الماضي.وأضافت الصحيفة نقلا عن محللي وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أنهم يقدرون أن يكون بحوزة كوريا الشمالية الآن ما يتراوح بين 20 و60 سلاحا نوويا.وقالت إن دبلوماسية القمة التي مارسها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد زادت الآمال في تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية ، لكن الخبراء العسكريين الذين قاموا بتحليل الصور الملتقطة عبر أقمار التجسس يرون أن كوريا الشمالية قامت بزيادة إنتاجها من الصواريخ طويلة المدى والمواد النووية.