الرئيس يعين ثلاثة من كبار المساعدين الرئاسيين قبل تعديل وزاري الشهر القادم

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قام الرئيس الكوري مون جي اين بتعديل ثلاثة من كبار مساعديه الرئاسيين قبيل تعديل وزاري يتوقع إجرائه شهر اغسطس القادم.عيّن الرئيس مون الرئيس التنفيذي لشركة كوريا لصناعات الفضاء والطيران "كيم جو وون" سكرتيرا رئاسيا جديدا للشؤون المدنية، خلفًا لتشو كوك الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه المرشح التالي لمنصب وزير العدل.والجدير بالذكر أن "كيم" قد شغل منصب السكرتير الرئاسي لانضباط الخدمة المدنية في ظل إدارة الرئيس السابق الراحل "روه مو هيون" ، وكان يعمل جنبًا إلى جنب مع "مون" الذي كان آنذاك سكرتيرًا رئاسيًا كبيرًا للشؤون المدنية.كما تم تعيين "كيم كو سونج"، الرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية في كوريا في منصب سكرتير أول للشؤون المدنية والاجتماعية، خلفًا لـ"لي يونج سون" الذي يستعد لخوض الانتخابات العامة العام المقبل على الأرجح.وتمت ترقية "هوانغ دوك سون" سكرتيرا خاصا بخلق الوظائف، ليخلف السكرتير الأول المنتهية ولايته "جونغ تي هو" الذي يعتزم أيضًا الترشح في الانتخابات العامة.