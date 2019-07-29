الشرطة تحقق في انهيار ملهى ليليّ في كوانغ جو

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تحقق الشرطة المحليّة في حادث الانهيار الذي وقع في ملهىً ليليّ في مدينة "كوانغ جو" في جنوب غرب البلاد، والذي أسفر عن مقتل شخصيْن، بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين من بينهم رياضيون مشاركون في بطولة "فينا" العالمية للسباحة.وقالت شرطة "كوانغ جو" أمس الأحد إنها تستجوب الموظفين ومالك النادي الذي تم احتجازه بتهمة "الإهمال المهني الذي أفضى إلى وفاة". وتحقق الشرطة فيما إذا كان مالك النادي قد التزم بقواعد السلامة، مثل الحد الأقصى المسموح به لعدد العملاء وفقًا لحجم النادي. كما تركز الشرطة على مزاعم بأن النادي قد تم توسيعه بشكل غير قانوني دون إذن من سلطات المدينة، وسوف تقوم باستدعاء موظفين مدنيين في منطقة "صوجو" بالمدينة، التي يقع النادي في نطاقها القانوني، للتأكد من صحة تلك المزاعم.وتخطط الشرطة لإجراء تشريح للقتيلين وإجراء فحوصات جنائية إضافية على النادي.وكان الدور العلوي داخل الملهى الليلي الذي يقع في غرب مدينة "كوانغ جو" قد انهار في حوالي الساعة الثانية و44 دقيقة من صباح أول من أمس السبت، مما أسفر عن مقتل اثنين من العملاء المحليين وجرح 25 آخرين، بمن في ذلك عشرة أجانب يتنافسون في بطولة "فينا" للسباحة.