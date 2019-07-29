مؤشر توقعات الشركات الصغيرة ينخفض إلى أقل مستوياته منذ فبراير

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توقعت الشركات الكورية الجنوبية الصغيرة أن تظل ظروف عملها ضعيفة في شهر أغسطس القادم.ووفقًا لاستطلاع شمل ثلاثة آلاف و150 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، أجراه الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصل مؤشر صحة الأعمال الصغيرة للشهر القادم إلى 79 نقطة، بانخفاض ثلاث نقاط مقارنة بالشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد الشركات التي لديها توقعات سلبية أكثر من تلك التي لديها توقعات إيجابية، حول ظروف أعمالها.وقال الاتحاد إن الرقم الذي تم تسجيله لشهر أغسطس هو الأقل منذ شهر فبراير الماضي، عندما سجل مستوىً قياسيًا بلغ 76 نقطة.وأضاف أن مؤشر قطاع الصناعات التحويلية لشهر أغسطس وصل إلى 77.2 نقطة، وهو أقل مستوى له أيضا منذ فبراير من عام 2013، بينما وصل المؤشر للقطاع غير الصناعي إلى 79.9 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أغسطس من عام 2015.