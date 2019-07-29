37% انخفاضا في الأرباح التشغيلية للشركات الكورية في النصف الأول من العام

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هبط حجم الأرباح التشغيلية الإجمالية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي والمؤشر الثانوي، بنسبة بلغت حوالي 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري 2019.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية أمس الأحد، بلغ حجم الأرباح التشغيلية لـ125 شركة مدرجة في البورصة، وكانت قد أعلنت عن أرباحها في النصف الأول من العام، 44 تريليون وون، بانخفاض نسبته 36,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال التقرير إن حجم مبيعات تلك الشركات مجتمعة قد ارتفع بنسبة 0,22% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 515 تريليون وون. وبلغت نسبة أرباح المبيعات إلى التشغيل 8,5%، بانخفاض قدره 5,04% مقارنة بالعام الماضي.وأرجع التقرير هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى انخفاض أرباح شركتيْ "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس"، وهما أكبر مصنعي الرقائق الرقمية في كوريا، حيث انخفضت أرباحهما التشغيلية معا بنسبة 63,6% على أساس سنوي، نتيجة لتباطؤ سوق أشباه الموصلات على المستوى العالمي.وباستثناء "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، انخفض حجم الأبراح التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0,54% فقط خلال الفترة المذكورة.