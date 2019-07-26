الرئيس الكوري يلغي عطلته الصيفية بسبب القيود التجارية اليابانية الجديدة

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" عدم أخذ عطلة صيفية، حيث من المتوقع أن تحذف اليابان اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، خلال هذا الأسبوع.وقال المكتب الرئاسي الكوري للصحفيين أمس الأحد إن "مون" قرر إلغاء عطلته الصيفية لمدة خمسة أيام والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.وأصدر الرئيس تعليماته إلى المكتب الرئاسي للتأكد من أن إلغاء إجازته لن يؤثر على إجازات مساعديه أو على إجازات المسؤولين في المكتب. وبناء على ذلك، لن يتم عقد الاجتماع الدوري للرئيس مع كبار مساعديه اليوم الاثنين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها "مون" إجازته الصيفية، وقد جاء هذا القرار على خلفية القيود التجارية اليابانية، وإطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى، وانتهاك طائرات روسية للمجال الجوي الكوري الجنوبي، فضلاً عن حادث الانهيار المميت في ملهى ليلي في مدينة "كوانغ جو".ومن المتوقع أن يتلقى الرئيس "مون" تقارير حول هذه القضايا، وأن يعمل على وضع التدابير ذات الصلة في غضون هذا الأسبوع.