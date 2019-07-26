بيونغ يانغ تطلق سراح صياديْن كورييْن جنوبييْن

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عادت سفينة صيد روسية وأفراد طاقمها، ومن بينهم اثنان من الكوريين الجنوبيين، إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد، بعد أحد عشر يومًا من احتجازهم بواسطة السلطات الكورية الشمالية.وصرحت وزارة التوحيد في سيول أمس الأحد بأن سفينة الصيد الروسية "زيانغ هاى لين 8"، التى تحمل 17 شخصا من أفراد طاقمها، قد وصلت إلى ميناء "سوك تشو" بمقاطعة "كانغ وان" في كوريا الجنوبية فى حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس، بعد أن كانت قد غادرت ميناء "وان سان" الكوري الشمالي في حوالي الساعة الـ7 من مساء السبت.وكانت السفينة التي يبلغ وزنها 300 طن قد احتجزتها قوات حرس السواحل في كوريا الشمالية في المياه الشمالية الشرقية للبلاد "لانتهاكها قواعد الدخول والإقامة" يوم 17 يوليو، بعد أن تعرض محرك السفينة للتوقف في ذلك الوقت.وقالت الوزارة إنها تعتبر قرار الإفراج إيجابيًا من الناحية الإنسانية.