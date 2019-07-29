الكوريون الشماليون الذين عبروا خط الحدود لا يرغبون في اللجوء للجنوب

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قال ثلاثة كوريين شماليين عبروا الحدود البحرية بين الكوريتين إلى كوريا الجنوبية على متن قارب صغير، أول من أمس السبت، إنهم لا يعتزمون اللجوء إلى كوريا الجنوبية.وصرحت رئاسة الأركان المشتركة في سيول أمس الاحد بأن القارب شوهد وهو يعبر خط الحدود الشمالي، الذي يعد خط الحدود البحرية الفعلي بين الكوريتين، في حوالي الساعة 11 و21 دقيقة من مساء السبت، مما دفع الجيش إلى إرسال سفينة على الفور إلى القارب. وتم بعد ذلك نقل أفراد الطاقم الثلاثة والقارب إلى ميناء عسكري كوري جنوبي في منطقة "يانغ يانغ" بمقاطعة "كانغ وان"، في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس الأحد للتحقيق معهم.ووفقًا لمسؤول في رئاسة الأركان المشتركة، ادعى أفراد الطاقم أن قاربهم عبر خط الحدود بسبب "خطأ في الملاحة"، وعندما سُئلوا عما إذا كانت لديهم رغبة في البقاء في الجنوب قالوا إنهم لا يرغبون في ذلك. وأضافت رئاسة الأركان أن القارب الخشبي، الذي يبدو أنه تابع للجيش الكوري الشمالي، قد عُثر عليها في منطقة مائية لا توجد فيها قوارب صيد أخرى، وكان يتوجه مباشرة نحو الجنوب بسرعة ثابتة، وأن أحد أفراد الطاقم كان يرتدي الزي العسكري، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان جنديًا في الخدمة الفعلية أم لا.