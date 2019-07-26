كو جين يونغ تفوز ببطولة إيفيان للغولف وتستعيد تصنيفها الأول عالميا

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كو جين يونغ" ببطولة "إيفيان" لتحصل على لقبها الثاني في مسابقات "إل بي جي إيه"، وتستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات.وفازت "كو" بالبطولة الرئيسية الرابعة لموسم 2019 بـ15 ضربة تحت المعدل 269، في المسابقة التي أجريت في منتجع "إيفيان" للغولف في فرنسا، أمس الأحد، متغلبة على ثلاث لاعبات، من بينهن اللاعبة الكورية "كيم هيو جو" بفارق ضربتين.وجاء هذا الفوز بعد أقل من أربعة أشهر من فوزها بلقبها الرئيسي في بطولة "آنا" التي أقيمت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقد حصلت "كو" على جائزة مالية قدرها 615 ألف دولار لتتصدر قائمة أموال مسابقات "إل بي جي إيه".