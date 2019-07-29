بدء جلسة برلمانية غير عادية دون الاتفاق على جدول أعمالها

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من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين جلسة غير عادية للبرلمان الكوري، لكن الأحزاب السياسية من المعسكريْن الحاكم والمعارض لم تتفق بعد على جدول أعمالها.وقال حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، إنهما وجهّا الدعوة لعقد تلك الجلسة من أجل التركيز على الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها كوريا حاليا، بما في ذلك التدابير التجارية الانتقامية اليابانية، والاستفزازات العسكرية من الدول المجاورة.لكن الحزبيْن فشلا في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الحاكم على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية بسبب الخلافات حول كيفية التعامل مع مشروع قانون الميزانية التكميلية الذي طال انتظاره.ويصر الحزبان المعارضان على ضرورة أن يعقد البرلمان أولاً جلسة لمناقشة القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها من المواد عالية التقنية إلى كوريا، وقضايا الأمن الرئيسية مثل انتهاك طائرات روسية وصينية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وإطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى. ومن جانبه يطالب الحزب الديمقراطي الحاكم بضمان الموافقة البرلمانية على مشروع قانون الميزانية الإضافية بدون أي شروط مسبقة.