كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إرسال قواتها إلى مضيق هرمز

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية أمس الأحد إن سيول تدرس إمكانية إرسال قواتها إلى مضيق هرمز.وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن سيول لم تتلق طلبا رسميا من الولايات المتحدة بإرسال القوات الكورية إلى المنطقة.وقال المسؤول إن وزارة الدفاع تقوم بمراجعة الخيارات والإجراءات المتنوعة بشأن إرسال القوات آخذة في الاعتبار سلامة السفن الكورية التي تمر بمضيق هرمز.ومن بين هذه الخيارات، إرسال وحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية المتمركزة في خليج عدن إلى منطقة المضيق.وكانت واشنطن قد عقدت جلسة شرح يوم التاسع عشر من يوليو الجاري لمسؤولي أكثر من 60 دولة تتداول النفط الخام مع إيران عبر مضيق هرمز، منها كوريا الجنوبية ، حول خطتها لتشكيل تحالف عسكري دولي يضمن حرية الملاحة في المضيق.