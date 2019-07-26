عدد المشتركين الأجانب في التأمين الصحي يصل إلى 1.2 مليون

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بلغ عدد المشتركين الأجانب في التأمين الصحي مليونا و189 ألف مشترك ، بعد أن كان في حدود 971 ألفا في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، وفق تقرير صادر أمس الأحد عن المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي.وكانت المؤسسة قد بدأت يوم السادس عشر من يوليو الجاري في إلزام الأجانب الذين أقاموا في كوريا لأكثر من 6 أشهر، بالاشتراك في التأمين الصحي ، حيث اشترك حوالي 218 ألف أجنبي في هذا التأمين خلال الفترة الوجيزة الأخيرة.ومن بين الأجانب الذين يشملهم التأمين الحاملين لجنسية أجنبية، بالإضافة إلى الكوريين المقيمين في الخارج الذين مازالوا يحملون الجنسية الكورية.وقد قامت الحكومة الكورية بتمديد الحد الأدنى لمدة الإقامة في كوريا الجنوبية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، حيث يتوجب على الأجانب الإقامة في كوريا لستة أشهر على الأقل كي يتمكنوا من الاستفادة من التأمين الصحي.وسيتم إعطاء مهلة زمنية للطلاب الأجانب الدارسين في كوريا الجنوبية، حيث سيتم إعفاؤهم من الاشتراك الإلزامي في التأمين الصحي حتى نهاية شهر فبراير عام 2021 .