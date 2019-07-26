عودة وفد برلماني كوري بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة

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عاد أمس الأحد إلى البلاد وفد برلماني كوري يتكون من مشرعي المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بعد اختتام زيارته لواشنطن التي استغرقت 5 أيام.وكانت الزيارة تهدف إلى تعريف المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الأمريكيين بحقيقة الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو الناجم عن القيود التجارية التي فرضتها اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية.وقال النائب "لي سو هيوك"عن الحزب الديمقراطي الحاكم إن المشرعين الأمريكيين يدركون الحاجة إلى دور واشنطن في حل الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو، لكنهم لم يعطوا انطباعا بأنهم يققون إلى جانب طرف معين.وقال النائب "كيم سيه يون" عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي من جانبه إن رد فعل الجانب الياباني لم يكن إيجابيا بشأن هذه القضية، ولكنه أقر في المقابل بوجود رأي مخالف في اليابان لحكومة "أبيه".ومن جهته ، قال النائب "يو أوي دونغ" عن حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير إن المشرعين الأمريكيين يبدو أنهم يدركون أن الخلاف التجاري بين كوريا واليابان سيؤثر في نهاية المطاف تأثيرا سلبيا على الدول الثلاث إذا تركت واشنطن الخلاف دون حل .