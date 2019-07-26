ترامب يأمر منظمة التجارة العالمية بإصلاح وضع الدول النامية

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أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي مذكرة تضمنت توجيها لمكتب التمثيل الأمريكي لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء دراسة حول إمكانية وقف معاملة الدول التي حققت نموا اقتصاديا بارزا، على أنها دول نامية.وأتى نص المذكرة التي نشرها البيت الأبيض على ذكر 7 من أغنى 10 اقتصادات العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد عند تعادل القوة الشرائية، وهي بروناني وهونغ كونغ والكويت وماكاو وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ، وهي دول تدعي في الوقت الحاضر أنها دول نامية ، فضلا عن المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية التي تطالب أيضا بهذا الوضع.ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" ، تضمنت المذكرة وقف معاملة مثل تلك الدول معاملة الدول النامية في ما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس في اتجاه إصلاح الوضع في غضون 90 يوما.والجدير بالذكر أن صفة الدولة النامية تمنح لأصحابها ميزات اقتصادية مهمة ، في إطار عمل منظمة التجارة العالمية لرفع قدراتها على التنافس مع الدول المتقدمة ، الأمر الذي يعارضه "ترامب" بشدة.وعلى الرغم من أن مذكرة "ترامب" تستهدف بالدرجة الأولى الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، إلا أنها قد تضر أيضا بمجموعة من الدول النامية الأخرى، منها كوريا الجنوبية.