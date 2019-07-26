رئيس الوزراء الياباني يستبعد إجراء محادثات مع الرئيس الكوري في الأمم المتحدة

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قالت صحيفة "سانكي" اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني"شينزو آبيه" لن يجري محادثات مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" في الملتقيات والمناسبات الدولية ، ما لم تتخذ الحكومة الكورية خطوات بناءة بشأن الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.ومن بين المناسبات الدولية التي يمكن فيها إجراء محادثات بين الجانبين، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر ، وقمة آسيان زائد 3 المقررعقدها في تايلاند خلال الفترة من يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر، بالإضافة إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي ستعقد في تشيلي يومي السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر القادم.وقالت الصحيفة إن الحكومة اليابانية لن تقوم بإجراء لقاء مباشر بين الزعيمين الكوري والياباني حتى ولو شارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في تلك المناسبات الدولية.وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية هي التي خالفت اتفاقية تسوية قضايا الاحتلال الاستعماري الياباني لكوريا الموقعة بين سيول وطوكيو عام 1965.وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إن الكرة في ملعب كوريا الجنوبية.والجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قد بدأت يوم الرابع من يوليو الجاري في فرض قيود على صادرات المواد التكنولوجية الرئيسية الثلاثة إلى كوريا الجنوبية .ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الياباني على مشروع القانون المعدل الخاص بإلغاء كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بالتجارة التفضيلية عند استيراد المواد الاستراتيجية من اليابان.