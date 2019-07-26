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من المقرر إطلاق لجنة استشارية خاصة بمواجهة القيود التجارية اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية بين القطاعات المدنية والحكومية والسياسية في غضون هذا الأسبوع.جاء هذا القرار في اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بين السكرتيرين العامين للأحزاب السياسية الخمسة، حيث قال سكرتير عام الحزب الديمقراطي الحاكم إن المشاركين في الاجتماع، قد اتفقوا على عقد أول اجتماع للجنة الاستشارية خلال هذا الأسبوع .وقال سكرتير عام حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير "ليم جيه هون" إنه سيتم من خلال اللجنة جمع الآراء المختلفة حول سبل مواجهة الصعوبات التي تعترض البلاد حاليا نتيجة الخلاف التجاري مع اليابان.وجاء إطلاق اللجنة الاستشارية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورؤساء الأحزاب السياسية الخمسة في الاجتماع الذي عقد يوم الثامن عشر من يوليو الجاري في مقر الرئاسة، والقاضي بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الإجراءات الانتقامية الاقتصادية اليابانية.