مظاهرات شموع في سيول احتجاجا على الإجراءات الانتقامية الاقتصادية اليابانية

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أقيمت مظاهرات شموع وسط العاصمة سيول أمس الأحد بتنظيم "الحركة المدنية لإدانة آبيه" المكونة من 596 منظمة مدنية.ووجه 5 آلاف من المتظاهرين اتنقادات للإجراءات الانتقامية الاقتصادية ضد كوريا الجنوبية، مطالبين رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" بتقديم اعتذار.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها الحركة المدنية مظاهرات الشموع احتجاجا على اليابان، حيث دعا عالم التاريخ "تشون أوو يونغ" في مظاهرات الأمس الأحد الشعب الكوري إلى مواجهة نزعة "آبيه" العسكرية من أجل الحفاظ على السلام العالمي.وتخطط الحركة المدنية لتنظيم مظاهرات مماثلة أيام الثالث والعاشر والخامس عشر من أغسطس القادم.