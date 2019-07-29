نواب كوريون يعودون إلى البلاد من واشنطن بعد مناقشة قيود التصدير اليابانية

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عادت مجموعة من النواب البرلمانيين الكوريين الجنوبيين التابعين للمعسكرين الحاكم والمعارض إلى البلاد أمس الأحد، بعد زيارة استغرقت خمسة أيام للولايات المتحدة الأمريكية، استهدفت طلب الدعم لموقف سيول ضد قيود التصدير اليابانية.وقال النائب "لي سو هيوك" من الحزب الديمقراطي الحاكم في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى عودته في مطار إنتشون الدولي، إن النواب الأمريكيين كانوا على وعي بالحاجة إلى أن تقوم واشنطن بدور لحل النزاع التجاري بين سيول وطوكيو، لكنهم حاولوا عدم إعطاء انطباع بأنهم يقفون إلى جانب أحد الطرفين.وقالت النائبة "كيم سيه يون" من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي إن الرد من الجانب الياباني لم يكن إيجابيا بالضرورة، ولكن كانت هناك آراء مختلفة عن موقف حكومة "شينزو آبيه".كما صرح النائب "يو أوي دونغ" من حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير بأن النواب الأمريكيين بدا وكأنهم يدركون أنه إذا تركت واشنطن النزاع بين كوريا الجنوبية واليابان دون تدخل، فسوف ينتهي به المطاف إلى إحداث ضرر للمصالح المشتركة للدول الثلاث.