الحكومة الكورية تحافظ على الجمارك الزراعية رغم تهديدات ترامب

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أكدت الحكومة الكورية أنه لن يكون هناك أي تغيير في أنظمة التعرفة الجمركية والإعانات التي تقدمها الحكومة للمزارعين رغم تحذيرات الولايات المتحدة من أنها لن تسمح لبعض الدول بالاستفادة من وضع "البلدان النامية". وأصدرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية بيانًا أمس الاثنين ردًا على المخاوف التي أثارها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عندما اقترح أن تغير منظمة التجارة العالمية قواعدها للتخلص من "المعاملة الخاصة" التي تتمتع بها بعض الدول "الغنية"، بما في ذلك كوريا الجنوبية. وقالت الوزارة إن مطالبات "ترامب" تستند إلى وثائق قديمة لمنظمة التجارة العالمية صيغت في عام 2008 ولم تعد تفرض التزامات على الدول الأعضاء المصنفة إما متقدمة أو نامية. كما قالت إن أي مراجعة للاتفاقية الحالية متعددة الأطراف بموجب نظام منظمة التجارة العالمية سوف تتطلب إجماعا من كل الأطراف المعنية، ولن تكون خاضعة للعلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن معدلات التعرفة الجمركية الحالية التي تفرضها سيول على الواردات الزراعية، بما في ذلك 513% على الأرز، سوف تظل صالحة. ونفت الوزارة أنه سيتم تخفيض الحد الأقصى للدعم الزراعي الذي تقدمه الحكومة من حوالي تريليون وون إلى أقل من 820 مليار وون.