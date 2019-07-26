الأحزاب السياسية تتفق على تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية على إقرار مشروع قانون لصرف ميزانية إضافية للحكومة خلال هذا الأسبوع.جاء ذلك في اجتماع عقده قادة الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، بعد ظهر أمس الاثنين، حيث اتفقوا على عقد جلسة برلمانية عامة بعد غد الخميس من أجل إقرار مشروع قانون الميزانية الإضافية.واتفق المشاركون في الاجتماع أيضا على إصدار قراريْن في نفس اليوم لحث اليابان على سحب قيودها التجارية التي فرضتها على كوريا الجنوبية، وإدانة الانتهاك الأخير للمجال الجوي الكوري الجنوبي بواسطة طائرة عسكرية روسية.ويذكر أن الحكومة الكورية كانت قد تقدمت في شهر إبريل الماضي للبرلمان بمشروع ميزانية إضافية بقيمة 6,7 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار.