واشنطن تعاقب مواطنا كوريا شماليا لتورطه في برنامج أسلحة الدمار الشامل

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فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على شخص كوري شمالي يتخذ من فيتنام مقراً له، بسبب دعمه لبرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت أنها فرضت عقوبات على "كيم سو إيل" بسبب علاقته بحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، حيث إنه موظف في فرع الحزب وفي وزارة صناعة الذخائر التي فرضت عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات لتورطها في البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية.وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تظهر استمرار تطبيق العقوبات الحالية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بيونغ يانغ. ووفقًا لوزارة الخزانة، تم تعيين "كيم" في مدينة "هوتشي من" في فيتنام في عام 2016، ومنذ ذلك الحين ظل يساعد السلطات الكورية الشمالية على تصدير الفحم وبعض المنتجات الأخرى لكسب العملات الأجنبية.وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيريْ المدى الأسبوع الماضي وسط توقف محادثاتها مع الولايات المتحدة.