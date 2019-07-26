بومبيو يأمل في استئناف محادثات العمل مع كوريا الشمالية قريبًا جدًا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أمله في استئناف المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية "قريبًا جدًا".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بومبيو" أمس الاثنين لمنتدى "النادي الاقتصادي لواشنطن العاصمة"، حيث أعرب "بومبيو" أيضًا عن أمله في وجود "حلول مبتكرة" للتغلب على المأزق الحالي بشأن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يوجد حاليا أي جهود لعقد قمة ثالثة بين الرئيس "دونالد ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".ويذكر أنه من المقرر أن يحضر وزير خارجية الولايات المتحدة منتدى آسيان الإقليمي الذي سيُفتتح فى العاصمة التايلاندية "بانغكوك" يوم الجمعة، كما سيسافر أيضًا إلى أستراليا وميكرونيزيا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 6 أغسطس.