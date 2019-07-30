تراجع مؤشر معنويات الشركات الكورية في يوليو

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تراجع المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات الكورية الجنوبية قليلاً في شهر يوليو الجاري.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة الأعمال لجميع الصناعات إلى 73 نقطة هذا الشهر، بانخفاض قدره نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد الشركات المتشائمة بمستقبل الاقتصاد يفوق عدد الشركات المتفائلة.وقال التقرير إن مؤشر معنويات الشركات الكورية في القطاع الصناعي قد انخفض بنقطتين ليصل إلى 73 نقطة هذا الشهر، كما انخفض مؤشر معنويات الشركات في القطاعات غير الصناعية أيضًا بنقطتين ليصل إلى 72 نقطة.وبلغ مؤشر توقعات الشركات المحلية في جميع القطاعات للشهر القادم 71 نقطة، بانخفاض أربع نقاط مقارنة بالشهر السابق.