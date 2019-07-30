القبض على المشتبه به في تهديد نائب برلماني من الحزب التقدمي

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ألقت الشرطة يوم أمس الاثنين القبض على شخص يشتبه في إرساله طردا مشبوها ورسالة تهديد إلى نائب برلماني تابع لحزب العدالة التقدمي المعارض الصغير.وحدد مركز شرطة منطقة "يونغ دُنغ بو" المشتبه به باعتباره شخصًا يبلغ من العمر 35 عامًا ويدعى "يو"، وهو عضو تنفيذي في تحالف طلابي جامعي تقدمي.وجاء هذا الاعتقال بعد أسابيع من تلقي النائب البرلماني "يون سو ها" الطرد الذي يحتوي على طائر نافق ومعه رسالة تنتقدها هي وحزبها بوصفهما صديقين للحزب الديمقراطي الحاكم.وكان غلاف الطرد مكتوبا عليه أنه تم إرساله بواسطة مجموعة معينة من الـ"تيه غوك كي"، وهي عبارة تستخدم غالبًا للإشارة إلى مؤيدي الأحزاب المحافظة الذين يلوحون بالأعلام. وعقد تحالف طلاب الجامعات مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم ادعى فيه أن هذا الحادث مدبر ضدهم، بحجة أن المجموعة وحزب العدالة متحالفان في طرد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي.وتستجوب الشرطة المشتبه به فيما يتعلق بتفاصيل الفعل الإجرامي، بما في ذلك دوافعه لارتكابه.