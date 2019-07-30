الشرطة المجرية تحتجز قبطان السفينة السياحية المتورطة في حادث بودابست

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احتجزت الشرطة المجرية قبطان السفينة السياحية المتورطة في حادث الاصطدام الذي وقع في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست في شهر مايو الماضي، والذي قتل فيه عشرات من السائحين الكوريين الجنوبيين. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، قالت شرطة بودابست في بيان رسمي إنها قامت باحتجاز واستجواب "يوري سي"، القبطان الأوكراني للسفينة "فايكنغ سيجين" السياحية، الذي خرج بكفالة بعد اعتقاله، بسبب مسؤوليته المشتبه بها في حادث التصادم الذي وقع يوم 29 مايو. وأوضح التقرير أنه يمكن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 72 ساعة قبل انعقاد جلسة استماع للمحكمة بشأن إطلاق سراحه أو اعتقاله. وجاء هذا الاحتجاز بعد أن قضت المحكمة العليا في المجر في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بأن قرارات المحاكم الأدنى التي سمحت بإطلاق سراح القبطان الأوكراني بكفالة، تعتبر قرارات "غير قانونية". وأوضحت المحكمة العليا المجرية أن المحاكم الدنيا أساءت تفسير القانون بالسماح بخروج القبطان الأوكراني بكفالة. وقالت إن العديد من الحجج التي قدمها وكلاء النيابة لدعم معارضتهم لإطلاق سراح القبطان كانت مبررة، مثل وجود خطر لفراره من المجر، وحقيقة أن أوكرانيا لا تسلم مواطنيها المتورطين في مثل هذه القضايا. ويذكر أن 25 سائحًا كوريًا جنوبيًا واثنين من أفراد الطاقم المجري قد قُتلوا في حادث اصطدام القارب الذي كانوا على متنه بالسفينة السياحية، ولم يتم العثور على رفات سائح كوري جنوبي واحد، بينما نجا من الحادث سبعة كوريين.