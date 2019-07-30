اليابان تحتج على كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ قصيرة المدى

قدمت اليابان احتجاجًا قويًا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاقها صواريخ قصيرة المدى مؤخرًا، ووصفت ذلك الإطلاق الصاروخي بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".وأوضح تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن وزير الدفاع الياباني "تاكيشي إيوايا" قد صرح للصحفيين أمس الاثنين بأنه بناءً على المراجعة الشاملة للبيانات التي تم جمعها، فإن تقييم حكومة طوكيو للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي يشير إلى أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى.ووصف وزير الدفاع الياباني ذلك الإطلاق الصاروخي بأنه "انتهاك لعقوبات مجلس الأمن الدولي"، وأنه "أمر مؤسف للغاية". ووأضاف التقرير أن طوكيو سلمت احتجاجها إلى كوريا الشمالية عبر قناة دبلوماسية في بكين.وأشار الوزير الياباني إلى أن بلاده لا تزال تحلل مدى تلك الصواريخ ومقدار ارتفاع طيرانها. وقال أيضًا إن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وأن اليابان سوف تواصل جهودها لتعزيز نظامها الدفاعي المضاد للصواريخ من خلال إدخال نظام الدفاع الصاروخي الأرضي "إيجيس آشور".