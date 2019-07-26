عدد المواليد الجديدة في كوريا يسجل أقل مستوياته في مايو

Photo : YONHAP News

سجل عدد المواليد الجديدة في كوريا أقل مستوياته في شهر مايو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ عدد المواليد الجديدة في شهر مايو الماضي 25 ألفا و300 ، بانخفاض نسبته 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس شهر مايو منذ بدء تسجيل الإحصاءات.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجديدة، قد شهد انخفاضا للشهر الثاني والأربعين على التوالي منذ شهر ديسمبر من عام 2015.وبلغ العدد المتراكم للمواليد الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 134 ألفا و500 ، بانخفاض مقداره 11 ألفا و100 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت هيئة الإحصاءات السبب في تراجع عدد المواليد الجديدة إلى انخفاض عدد النساء من الفئة العمرية القابلة للإنجاب، والانخفاض المستمر في نسبة الإقبال على الزواج الذي بلغ في شهر مايو الماضي 23ألفا و100، بانخفاض قدر بنحو 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن عدد تسويات الطلاق قد بلغ 9900 في مايو، بزيادة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.