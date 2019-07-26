توقعات جدية بقيام اليابان بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء في أغسطس

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توقعت وزارة الخارجية الكورية أن تتم المصادقة على مشروع القانون المعدل الخاص بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء في اجتماع مجلس الوزراء الياباني الذي من المقرر عقده يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.وتوقعت الوزارة في تقرير قدمته اليوم الثلاثاء للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في أواخر شهر أغسطس القادم، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.وطالبت الوزارة حكومة "طوكيو" بسحب قرارها القاضي بفرض القيود ووقف محاولتها لإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء، داعية في الوقت نفسه إلى حل هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية.وقالت الوزارة، إنها ستعرب عن أسفها الشديد في حال قيام اليابان بالفعل بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء، وستطالب "طوكيو" بالمشاركة في الجهود التي تبذلها "سيول" لحل قضية إجبار الكوريين على العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.وأشارت الوزارة من جهة أخرى إلى أنها تخطط لإصدار بيان مع منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعو كوريا الشمالية إلى استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.