الاتحاد الكوري يحتج رسميًّا على جلوس رونالدو على مقعد البدلاء في مباراة استعراضية

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أرسل اتحاد الدوري الكوري برسالة احتجاج رسمية إلى نادي يوفنتوس، عقب تهميش اللاعب "كريستيانو رونالدو" في مباراة استعراضية أقيمت بين يوفنتوس وفريق أبطال الدوري الكوري.ووفقًا للاتحاد اليوم الثلاثاء، فقد أرسل رسالة احتجاجية إلى النادي الإيطالي أمس الاثنين، لخرقه لعدد من البنود في اتفاقية المباراة الاستعراضية التي أجريت يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك جلوس "رونالدو" على مقاعد البدلاء. ومن المقرر أيضًا أن يسعى الاتحاد إلى الحصول على تعويض مالي من وكالة "ذا فاستا" المحلية التي نظمت الحدث.وأدان الاتحاد الكوري الجنوبي هذا التصرف بشدة في رسالته، لأن الفريق لم يتأخر عن موعد إقامة المباراة فحسب، بل طالب بتخفيض وقت اللعب إلى 40 دقيقة في الشوط الأول ولثاني، و10 دقائق للشوطين الإضافيين.كما بدأ الاتحاد الكوري في حساب مقدار التعويض المالي اللازم، وقال الاتحاد إن الوكالة المحلية ستسدد غرامة كبيرة بسبب انتهاك بنود الاتفاق، بما في ذلك أن يلعب "رونالدو" لمدة 45 دقيقة على الأقل وعقد لقاء مع المشجعين.وقد شعر نحو 63 ألفًا من مشجعي كرة القدم الكوريين الجنوبيين بالغضب بعد أن دفعوا مبلغًا كبيرًا لحضور المباراة التي طال انتظارها، حيث قضى "رونالدو" زمن المباراة بأكملها على مقعد البدلاء، على الرغم من الاتفاق على أن يلعب جزءًا كبيرًا من المباراة.