اليابان ترفض مجددًا الحوار حول القيود التجارية

Photo : KBS News

رفضت طوكيو مرة أخرى اقتراح سيول بعقد اجتماعات لمناقشة القيود التجارية اليابانية الجديدة، المفروضة ضد كوريا الجنوبية.وقالت وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية "يو ميونغ هي" للصحفيين أمس الاثنين إنها اقترحت على وزير التجارة الياباني "هيروشيغ سيكو" أن يلتقيا على هامش المؤتمر الوزاري للشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، المقرر عقده في بكين يومي الجمعة والسبت.لكن "سيكو" رفض ذلك الاجتماع متعللا بجدول أعماله.وقد رفضت اليابان في وقت سابق طلبات مماثلة لعقد محادثات ثنائية على هامش اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف يوم الأربعاء الماضي. وقالت "يو" إن الحكومة الكورية الجنوبية مستعدة للحوار.وقالت "يو"، بعد زيارتها إلى الولايات المتحدة التي استغرقت ثلاثة أيام، إن وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" شاطرها الرأي بأن الخطوة اليابانية قد تؤثر على الصناعات الأمريكية، ووعد أن تبذل واشنطن جهودًا لحل القضية بسرعة.كما قالت الوزيرة الكورية إنها أكدت أيضًا المخاوف المتزايدة بين الخبراء الأمريكيين في مختلف المجالات، بما في ذلك مسؤولو الصناعة والباحثون، من أن اللوائح التجارية اليابانية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على شبكة الإنتاج العالمي والطلبات التجارية.