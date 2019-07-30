بومبيو يقول إن الدول ستشارك في خطة مضيق هرمز

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صرح "مايك بومبيو"، وزير الخارجية الأمريكي، أن الدول من جميع أنحاء العالم سوف تشارك في الخطة الأمريكية لحماية خطوط الشحن في مضيق هرمز.وقال "بومبيو" في حدث نظمه النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة أن الولايات المتحدة ستبقي مضيق هرمز مفتوحًا.ويأتي هذا عقب تصريحات الوزير السابقة في مقابلة مع فوكس نيوز الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من عدد من الدول ومنها كوريا الجنوبية الانضمام إلى المبادرة الأمريكية لحماية خط الشحن الحيوي في الشرق الأوسط.وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن واشنطن سوف "تبني خطة للأمن البحري"، وقال إنه على الرغم من أن ذلك قد يستغرق وقتًا أطول مما ترغب الولايات المتحدة، فإنه واثق أن العالم سيتفهم أهمية المبادرة الأمريكية.وأضاف أن الدول من جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة في حماية النقل التجاري.وفيما يتعلق بما إذا كانت كوريا الجنوبية سترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز، قال مسؤول رئاسي كوري جنوبي أمس الاثنين إن أي قرار سيتم اتخاذه على أساس المصلحة الوطنية، وأن سيول تدرس عدة خيارات لحماية السفن الكورية الجنوبية.