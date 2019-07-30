الحزب الحاكم يدعو كوريا الشمالية إلى المشاركة في ذكرى الرئيس الراحل كيم ديه جونغ

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أفادت الأنباء بأن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قد اقترح أن ترسل كوريا الشمالية وفدًا لحضور الاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة الرئيس "كيم ديه جونغ" في 18 أغسطس.وصرح النائب "كيم هان جونغ" لشبكة "كي بي إس" اليوم الثلاثاء بأنه نقل الاقتراح الأسبوع الماضي عندما التقى "ري جونغ هيوك"، نائب رئيس لجنة السلام في آسيا والمحيط الهادي في كوريا الشمالية، في مؤتمر دولي عُقِد في مانيلا بالفلبين.وردًا على ذلك، قال المسؤول الكوري الشمالي إنه سينقل المقترح إلى رؤساءه.لكن "كيم" نفى أنه طلب حضور شخصيات معينة في الوفد، مثل "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي.وأضاف النائب أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان الشمال سيرسل وفدًا إلى الجنوب، بالنظر إلى حرب الأعصاب الحالية بين بيونغ يانغ وواشنطن، قبل محادثاتهما المحتملة على مستوى العمل.