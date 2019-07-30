كوريا الجنوبية تبدأ جهودها للتوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية

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قالت وزارة العمل والتوظيف اليوم الثلاثاء إنها وضعت مراجعات للقوانين ذات الصلة، للتصديق على الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وستصدر إشعارًا مسبقًا بالتعديلات غدًا الأربعاء. ويجب أن يصاحب التصديق على الاتفاقيات تنقيحات للقوانين ذات الصلة، بطريقة تعكس المعايير الدولية.وبموجب المراجعات، سيتم السماح للعاطلين عن العمل والموظفين الذين يتم تسريحهم بالانضمام إلى النقابات العمالية.وتسمح المراجعات أيضًا لموظفي الخدمة المدنية والمدرسين والموظفين العموميين المتقاعدين ورجال الإطفاء والعاملين بالجامعات أن ينضموا إلى النقابات العمالية.ومع تركيز المراجعات على تحسين حقوق العمال، تسعى المراجعات أيضًا إلى منع النقابات العمالية من احتلال المنشآت الرئيسية للشركات، لضمان حق أرباب العمل.وقال وزير العمل "لي جاي كاب" إن ضمان حقوق العمل أصبح ذا أهمية متزايدة في مفاوضات التجارة الحرة. وأشار على وجه الخصوص إلى أن الاتحاد الأوروبي اعترض على عدم توقيع كوريا الجنوبية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية.وقد أصبحت كوريا الجنوبية عضوًا في المنظمة الدولية في ديسمبر عام 1991، لكنها لم توقع حتى الآن على أربع من الاتفاقيات الرئيسية الثماني للمنظمة، وهي الاتفاقيات المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم وحظر العمل القسري.