وزيرة الخارجية تنفي أن بولتون طلب 5 مليارات لتكاليف الدفاع

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نفت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" تقريرًا إعلاميًا يفيد بأن البيت الأبيض يعتزم مطالبة سيول بدفع 5 مليارات دولار، أو 5.9 تريليون وون، في كل عام، في الجولة المقبلة من المفاوضات لتغطية تكاليف تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ويمثل هذا الرقم أكثر من 5 أضعاف تكاليف الدفاع التي تتحملها كوريا حاليًّا.وفي مؤتمر صحفي عقد أمام لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد البرلمانية، قالت "كانغ" إنه لم تتم مناقشة أي مبلغ محدد عندما زار مستشار الأمن القومي "جون بولتون" كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.وقالت "كانغ" إنه من الواضح أن الطرفين يرغبان في معالجة تقاسم تكاليف الدفاع بطريقة عادلة ومعقولة.وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير إعلامية تفيد بأن "بولتون" طلب رسميًّا إجمالي المبلغ، عندما التقى مع "كانغ" ونظيره الكوري الجنوبي "تشونغ عوي يونغ" في سيول الأسبوع الماضي.كما ادعى التقرير أن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا هذا الرقم "غير قابل للتفاوض".وقد وقعت سيول وواشنطن اتفاقًا لتقاسم التكاليف في مارس الماضي، تتعهد سيول بموجبه بدفع 1.04 تريليون وون في عام 2019 من جملة التكاليف المتعلقة بإقامة نحو 28 ألفًا من الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية، ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالاتفاق السابق.وسوف يتعين على الطرفين إجراء مفاوضات قريبًا حول تكاليف الدفاع للعام المقبل، حيث إن الاتفاقية السابقة مدتها عام واحد فقط.