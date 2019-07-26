كوريا الشمالية تطلق مقذوفات متعددة مجهولة الهوية

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء عدة قذائف مجهولة الهوية قبالة ساحلها الشرقي.وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من شبه جزيرة "هودو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وأضافت رئاسة الأركان المشتركة أنها تراقب الوضع لاحتمال إطلاق المزيد من المقذوفات، كما تحافظ على وضعية الاستعداد.وجاء هذا الإطلاق الكوري الشمالي بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستييْن من طراز "كيه إن-23" على بعد حوالي 600 كيلومتر تقريبًا في البحر الشرقي. ووصفت سيول تلك المقذوفات، التي تعتبر البديل للصاروخ الباليستي الروسي "إسكاندار"، بأنها "نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى".ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت عملية الإطلاق اليوم الأربعاء تنطوي على نفس ذلك النوع من الأسلحة.