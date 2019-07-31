تناقض اتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو مع القيود التجارية

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قال "تشيه جيه سونغ" النائب البرلماني التابع للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، والذي يرأس اللجنة الخاصة للحزب حول القيود التجارية اليابانية، إن الحكومة الكورية ليس لديها خيار آخر سوى إلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان إذا فرضت طوكيو المزيد من القيود على صادراتها إلى كوريا.وأضاف النائب "تشيه" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء أن مضمون "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية" بين البلدين قائم على الثقة، ومن ثم، فإن أن أي خرق لتلك الثقة سيمنع الطرفين من الاستمرار في تلك الاتفاقية.واتهم النائب"تشيه" إدارة "شينزو آبيه" بالحفاظ على مواقف غير منطقية بشأن هذه القضايا وأنها لا تظهر سوى إشارة ضئيلة على السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي، وقال إنه يتعين على الحكومة الكورية أن توضح أنها لن توافق على تمديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية إذا مضت اليابان قدما نحو تنفيذ خطة إبعاد كوريا الجنوبية عن القائمة البيضاء التجارية الخاصة بها.