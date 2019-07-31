وزارة الخارجية الكورية تطلع الدبلوماسيين الأجانب على القيود التجارية اليابانية

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دعت وزارة الخارجية في سيول الدبلوماسيين الأجانب المتمركزين في كوريا الجنوبية، يوم أمس الثلاثاء، لشرح موقفها من القيود التجارية اليابانية.وأطلع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "يون كانغ هيون" أعضاء السلك الدبلوماسي على المشكلات التي تسببت فيها قيود التصدير اليابانية والتي بدأت في أوائل هذا الشهر، وخطة الحكومة اليابانية لاستبعاد اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركاء طوكيو التجاريين الذين يتلقون معاملة تفضيلية.وأكد "يون" أن هذه التدابير يمكن أن تشكل تهديداً للنظام التجاري متعدد الأطراف وللاقتصاد العالمي.وأشار المسؤول الكوري أيضًا إلى أنه بينما تحاول كوريا الجنوبية حل المشكلات دبلوماسيًا، فإن اليابان ترفض قبول طلبات لإجراء حوار.