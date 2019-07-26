تقرير يكشف عن لقاء بين مسؤوليْن أمريكي وكوري شمالي الأسبوع الماضي

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كشف تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن أن مسؤولا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي قد التقى بمسؤول كوري شمالي في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، الأسبوع الماضي.ونقلت رويترز في تقريرها الذي نشرته أمس الثلاثاء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن مسؤولا في مجلس الأمن القومي قد سافر إلى المنطقة منزوعة السلاح عندما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" يزور العاصمة الكورية الجنوبية سيول في مهمة رسمية.وأشار التقرير إلى أن مسؤول مجلس الأمن القومي الأمريكي قد التقى مع نظيره الكوري الشمالي لتسليم صور من اجتماع الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، والذي عقد أيضا في المنطقة منزوعة السلاح.وقالت رويترز إنه من المعتقد أن الاجتماع عقد في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وأن المسؤول الكوري الشمالي عبر عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في وقت قريب جدًا.