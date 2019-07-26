الولايات المتحدة تحث كوريا واليابان على تجميد النزاع التجاري

Photo : YONHAP News

حثت الولايات المتحدة كلا من كوريا الجنوبية واليابان على النظر في التوقيع على "اتفاق لتجميد النزاع التجاري" بين البلدين من أجل كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن ذلك النزاع التجاري المتزايد بين سيول وطوكيو.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الثلاثاء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن واشنطن تسعى إلى المساعدة في حل النزاع القائم بين حليفتيها في شمال شرق آسيا. كما قال المسؤول الأمريكي إن اقتراح تجميد الوضع الراهن لن يحل أيّأ من الخلافات بين البلدين، لكنه سيمنع اتخاذ أي إجراءات أخرى لفترة محددة من الوقت للسماح بإجراء محادثات. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع وزيريْ خارجية اليابان وكوريا الجنوبية على هامش مؤتمر إقليمي سيعقد في العاصمة التايلاندية بانغكوك غدا الخميس. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن ستراقب عن كثب الخطاب المتوقع أن يلقيه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" يوم 15 أغسطس بمناسبة الذكرى الـ74 على تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني. ويذكر أن الحكومة اليابانية فرضت قيودا على تصدير منتجاتها إلى كوريا من بعض المواد عالية التقنية بدءا من يوم 4 يوليو الجاري، كما يُتوقع أن تقرر طوكيو بعد غد الجمعة بشأن إزالة اسم كوريا من قائمة تضم البلدان التي تتمتع بمعاملة تفضيلية من قبل اليابان في الإجراءات التجارية.