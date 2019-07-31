واشنطن تقول إنها على علم بالتقارير حول إطلاق صواريخ كورية شمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إنها على علم بالتقارير التي تحدثت عن "إطلاق صواريخ" بواسطة كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم، وسوف تواصل مراقبة الوضع.جاء ذلك في رد من جانب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على استفسار من قبل وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء بشأن إعلان رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف مجهولة الهوية في البحر الشرقي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.كما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في إدارة "ترامب" قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن، بينما قال مسؤول أمريكي آخر إن عملية الإطلاق الكورية الشمالية الأخيرة لا تشكل تهديدا على الولايات المتحدة.