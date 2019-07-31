انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0,7% في يونيو

Photo : YONHAP News

انخفض كل من الاستهلاك والناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي، بينما انتعش الاستثمار بعد أن مرّ بفترة انخفاض حاد.ووفقًا لتقرير تضمن تحليلا لبيانات حكومية، وصدر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، انخفض الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0,7% في يونيو مقارنة بشهر مايو، كما انخفض حجم مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا على مستويات الاستهلاك، بنسبة 1,6% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.ومع ذلك، زاد حجم الاستثمار في المنشآت بنسبة 0,4% في يونيو بعد تسجيله انخفاضًا بنسبة 7,1% في الشهر السابق.وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر المتزامن، الذي يقيس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بنسبة 1,1% في يونيو، ليستمر في الانخفاض للشهر الرابع عشر خلال الشهور الخمس عشرة الماضية. كما انخفض المؤشر العام الرئيسي الذي يستخدم للتنبؤ بالأحوال الاقتصادية على المدى القصير في دورة الأعمال، بنسبة 0,2% على أساس شهري.