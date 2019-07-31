المقذوفات الكورية الشمالية طارت على ارتفاع يتراوح بين 240 و330 كيلومترا

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" إن المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء تبدو مختلفة عن الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الأسبوع الماضي.وأدلى الوزير "جونغ" بهذه التصريحات اليوم للصحفيين بعد أن ألقى خطابا رئيسيا في منتدى الدفاع الذي استضافه المعهد الكوري لتحليلات الدفاع في سيول.وأضاف وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن المقذوفات التي أطلقتها بيونغ يانغ اليوم غير محددة، وقد تكون صواريخ باليستية قصيرة المدى مماثلة للصواريخ التي أطلقتها الأسبوع الماضي، أو مقذوفات صاروخية متعددة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء التحليلات ذات الصلة.وأوضح الوزير "جونغ" أن أقصى ارتفاع وصلت إليه القذائف الكورية الشمالية اليوم كان منخفضا نسبيًا، حيث حلّقت تلك المقذوفات على ارتفاع يتراوح بين 240 إلى 330 كيلومترًا. وقال أيضًا إن مركز المراقبة الجوية التابع للجيش والسفن الحربية التابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية، كان أول من اكتشف عملية الإطلاق، كما تم اكتشافها أيضا بواسطة وحدات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.